Bolelli-Vavassori ko all’esordio nelle Atp Finals contro Zeballos-Granollers
TORINO (ITALPRESS) - Arriva una sconfitta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel primo match delle Atp Finals di doppio. Sul cemento dell'Inalpi Arena, la coppia azzurra, quinta testa di serie del...
TORINO (ITALPRESS) - Arriva una sconfitta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel primo match delle Atp Finals di doppio. Sul cemento dell'Inalpi Arena, la coppia azzurra, quinta testa di serie del torneo, si arrende all'argentino Horacio Zeballos e allo spagnolo Marcel Granollers, numero tre del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato in un'ora e 18 minuti di gioco.
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/bolelli-vavassori-ko-allesordio-nelle-atp-finals-contro-zeballos-granollers/
Verificato il: 16 novembre 2026