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Bolelli-Vavassori ko all’esordio nelle Atp Finals contro Zeballos-Granollers

TORINO (ITALPRESS) - Arriva una sconfitta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel primo match delle Atp Finals di doppio. Sul cemento dell'Inalpi Arena, la coppia azzurra, quinta testa di serie del...

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2026 14:30
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Bolelli-Vavassori ko all’esordio nelle Atp Finals contro Zeballos-Granollers -
Italia
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TORINO (ITALPRESS) - Arriva una sconfitta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel primo match delle Atp Finals di doppio. Sul cemento dell'Inalpi Arena, la coppia azzurra, quinta testa di serie del torneo, si arrende all'argentino Horacio Zeballos e allo spagnolo Marcel Granollers, numero tre del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-4, maturato in un'ora e 18 minuti di gioco.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 16 novembre 2026

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