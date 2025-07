Bodybuilding, Capurro ottiene la Pro Card e approda nel mondo del professionismo

Capurro conclude la stagione da imbattuto in tutta Italia diventando il miglior Men’s Physique -170 di questa stagione.

Gela. Weekend da incorniciare per Antonino Capurro. Sabato, a Pomezia, il bodybuilder gelese d’adozione si riconferma campione italiano assoluto nella categoria Men’s Physique Beginners e in quella -170, entrambe composte da otto atleti di livello importante nel panorama nazionale, professionisti compresi. Capurro, ancora una volta, si iscrive al libro dei protagonisti e riesce a dominare.

A Roma, invece, in occasione del Mr. Universe 2025, il bodybuilder riesce a fare anche meglio gettando il cuore oltre l’ostacolo. Doppio successo nelle categorie Men’s Physique -170 e Assoluto Men’s Physique, le più in voga del momento. Fra i sei agonisti internazionali a prendere parte alla gara, Capurro giganteggia e si aggiudica l’ambita Pro Card, che pone il messinese dinanzi al mondo del professionismo. Il bodybuilder diventa, così facendo, il primo atleta professionista in questo sport a Gela. Antonino conclude la stagione imbattuto in tutta Italia diventando il miglior Men’s Physique -170 di questa stagione.

“Tutto questo è frutto di impegno e di una squadra forte, formata dal mio posing coach Otman Louali, fondamentale per mia vittoria e dal mio coach Angelo Sanfilippo - dichiara Capurro - ringrazio la mia famiglia per il supporto che mi dà tutti i giorni e ringrazio tutti quelli che credono in me”.