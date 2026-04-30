Blocco navi e arresti di massa, Castellana: "Atti criminali contro Flotilla"

Le forze israeliane che nella notte hanno proceduto a sequestri e arresti degli attivisti

Gela. L'avvocato Francesco Castellana prende posizione sui fatti che interessano la Global Sumud Flotilla, con le forze israeliane che nella notte hanno proceduto a sequestri e arresti degli attivisti. "Stanotte, il mondo ha assistito a un atto di pirateria perpetrato dalla marina israeliana in acque internazionali: a centinaia di miglia dalle proprie acque territoriali, soldati Israeliani hanno minacciato a mano armata i civili disarmati che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla. L'equipaggio della Flotilla è composto da persone ordinarie provenienti da 55 paesi, e trasporta soltanto aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. I suoi membri stanno partecipando legalmente ad una missione umanitaria protetta ai sensi del diritto marittimo internazionale. Non c'è alcuna possibile giustificazione legale per quanto è accaduto stanotte: si tratta di un atto criminale di violenza di stato contro civili disarmati", dice il consigliere comunale che è referente regionale della Global Sumud Flotilla.