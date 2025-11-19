"Bloccavano l'erogazione idrica nell'abitazione di due anziani": vanno a processo

E' stato disposto il giudizio anche per l'accusa di violenza privata

Gela. Per la procura, avrebbero sistematicamente interrotto l'erogazione idrica nell'abitazione di due anziani coniugi (lei affetta da una grave patologia), a Settefarine, non permettendo una normale quotidianità, soprattutto davanti ad esigenze di cura. A processo, in due dovranno rispondere alle contestazioni, compresa quella di violenza privata. Per l'accusa, gli imputati non solo avrebbero impedito la normale erogazione idrica nell'abitazione ma avrebbero pure omesso di dare seguito a un provvedimento del giudice, che in sede civile emise un'ordinanza di "reintegra nel possesso della servitù idrica". Uno dei due coniugi danneggiato, stando alle contestazioni, è parte offesa e potrebbe costituirsi parte civile nel giudizio, assistito dal legale Alessandro Famà. Gli imputati sono invece rappresentati dagli avvocati Grazia Fausciana e Francesco La Rosa.