Blitz "The wall", traffico di droga e armi: fissata l'udienza preliminare per ventiquattro imputati

Il business portante era proprio quello del traffico di droga, con canali aperti nel nord Italia

Gela. Davanti al gup del tribunale di Caltanissetta dovranno presentarsi a dicembre. E' stata fissata l'udienza preliminare per ventiquattro imputati, tutti coinvolti nella vasta indagine antimafia “The wall”, che ha fatto luce soprattutto sul traffico di droga che avrebbe assorbito gran parte dell'interesse criminale della famiglia di Cosa nostra dei Rinzivillo. Le indagini erano state chiuse a fine ottobre. Per i carabinieri, coordinati dai pm della Dda di Caltanissetta, il business portante era proprio quello del traffico di droga, con canali aperti nel nord Italia, attraverso i presunti rapporti tra l'avvocato Grazio Ferrara, la scorsa settimana condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta “Exitus”, e il cittadino albanese Elvis Ziu, arrestato sempre la scorsa settimana mentre si trovava in Albania. Un ruolo importante nell'affare delle sostanze stupefacenti, per gli inquirenti, lo avrebbero avuto inoltre Giovanni Rinzivillo e Alessandro Peritore, a loro volta in contatto con altri presunti fornitori. Il riesame ha escluso la contestazione di mafia. Sono stati ricostruiti legami d'affari che non sarebbero venuti meno neanche durante i periodi di detenzione, quando alcuni coinvolti avrebbero avuto la disponibilità di telefoni cellulare per rapportarsi con chi era in libertà. Inoltre, gli inquirenti ritengono che gli accusati fossero armati. L'udienza preliminare, oltre che per Grazio Ferrara, Giovanni Rinzivillo e Alessandro Peritore, è stata fissata per Elvis Ziu, Luigi Belviso, Raffaele Belviso, Osvaldo Bocchieri, Nunzio Caci, Emanuele Del Noce, Claudio Di Leo, Giuseppe Emmanuello, Maria Grillo, Angelo Lorefice, Sergio Messana, Alì Messaoudi, Salvatore Morello, Flavio Nicastro, Giuseppe Nicastro, Daniele Nocera, Arnaldo Peritore, Antonino Raitano, Luigi Rinzivillo, Vincenzo Tilaro e Michele Tomasella. Intercettazioni audio e video hanno permesso di analizzare i contatti per la compravendita di droga e il passaggio di somme di denaro. Fu monitorato, in diverse occasioni, il bar “dei Muretti”, a Macchitella, gestito da Ferrara. I coinvolti sono assistiti dagli avvocati Giuliano Sorrentino, Carmelo Brentino, Davide Limoncello, Rosario Prudenti, Giovanni Restivo, Domenico Trinceri, Dino Milazzo, Salvo Macrì, Salvatore Vitale, Vittorio Basile, Filippo Spina, Flavio Sinatra, Giuseppe Barba, Carmelo Tuccio, Ennio Condorelli, Giuseppe Cascino, Cristina Alfieri, Martina Petrantoni, Valerio Vianello Accorretti e Boris Pastorello.