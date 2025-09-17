Blitz "The Wall", il plauso di civici, Pd e del vicepresidente Ars Di Paola

Dopo l'operazione condotta dai carabinieri

Gela. Dopo il blitz "The Wall" si susseguono gli interventi istituzionali. "L'operazione condotta brillantemente dalle forze dell'ordine, se da una parte dimostra che lo Stato non abbassa la guardia di fronte alla criminalità che inquina la vita sociale della nostra città; dall'altra deve rappresentare un monito per tutta la classe politica che deve operare sempre correttamente e nel rispetto della legalità. Ringraziamo di cuore le forze dell'ordine, la Direzione distrettuale antimafia e la procura della Repubblica, ai quali ribadiamo la nostra vicinanza. Gela deve essere libera da ogni condizionamento criminale", dicono gli esponenti del gruppo consiliare di "Una Buona Idea". "Il Partito Democratico di Gela esprime profonda soddisfazione e un sentito ringraziamento ai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, alla Direzione Distrettuale Antimafia e a tutte le forze dell’ordine e alla magistratura che hanno portato a compimento l’operazione “The Wall”, smantellando un vasto canale di approvvigionamento di droga tra il Nord Italia e la città di Gela. Si tratta di un risultato straordinario, frutto di professionalità, determinazione e sacrificio. L’arresto di quindici persone, ed il sequestro di droga e armi rappresentano un colpo durissimo ai clan che, per troppo tempo, hanno condizionato la vita sociale ed economica del nostro territorio. Questa operazione non è soltanto una pagina giudiziaria: è un segnale politico e civile. Lo Stato, quando è unito e determinato, è più forte della mafia e delle reti criminali che tentano di soffocare le speranze dei cittadini. Le infiltrazioni nel traffico di stupefacenti e negli affari illeciti minano le basi della convivenza civile, impoveriscono il tessuto economico sano e mettono a rischio i nostri giovani. Per questo, oltre a ringraziare chi combatte quotidianamente in prima linea, ribadiamo che la politica deve fare la sua parte: rafforzare la cultura della legalità, sostenere i percorsi di prevenzione e inclusione sociale, garantire opportunità di lavoro e crescita, soprattutto ai giovani, perché nessuno sia costretto a scegliere la strada della criminalità. Il Partito Democratico è e sarà sempre al fianco di chi lotta per la giustizia e la libertà. La nostra comunità merita un futuro libero dalle mafie, fondato sulla dignità, sulla legalità e sulla speranza", spiegano dalla segreteria cittadina del Pd. "Il mio plauso ai Carabinieri del comando provinciale ed ai Pubblici Ministeri della Dda di Caltanissetta per aver assicurato alla giustizia i malavitosi che lucrando su traffici di stupefacenti e armi, rovinano la vita di giovani e famiglie nel nostro territorio. Una piaga sociale che non possiamo permetterci e che viene arginata dal duro lavoro di forze dell’ordine e inquirenti cui deve andare il nostro quotidiano ringraziamento”, lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.