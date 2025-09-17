Blitz "The Wall", Giudice: "Lo Stato conferma massima attenzione per la nostra città"

Le parole del presidente Giudice

Gela. Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice interviene in merito all'operazione "The Wall". "Come Presidente del Consiglio comunale di Gela desidero esprimere il più sentito ringraziamento ai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, alla Direzione Distrettuale Antimafia e alla Procura della Repubblica per il lavoro straordinario svolto nell’operazione “The Wall”. Lo Stato conferma l'attenzione per la nostra città attestandone, purtroppo, la presenza della micro criminalità e di quella organizzata. Nell'esprime fiducia negli organi inquirenti, come da sempre, le istituzioni, dalla scuola alla prima agenzia educativa cioè la famiglia, devono ulteriormente riflettere sulla mission data e gli effetti della stessa. La fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine deve sempre essere massima. A loro va il mio vivo compiacimento per il lavoro messo in campo nel colpire un sistema criminale che minacciava il nostro territorio".