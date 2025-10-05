Blitz "The Wall", fissate le udienze di riesame per gli indagati

L'inchiesta ha fatto luce su droga e armi

Gela. Per i pm della Dda di Caltanissetta e per i carabinieri, avevano in mano un ampio traffico di sostanze stupefacenti, con contatti sia in Sicilia sia in altre Regioni. La prossima settimana si apre la fase del riesame per i coinvolti nell'inchiesta “The Wall”, raggiunti di recente da misure di custodia cautelare in carcere. Sono state fissate le udienze. Tra gli indagati che avrebbero avuto un ruolo centrale, non solo per la droga ma anche per le armi, l'avvocato Grazio Ferrara e ancora Giovanni Rinzivillo, Alessandro Peritore e il cittadino albanese Elvis Ziu. Misure sono state eseguite inoltre per Rocco Grillo, Ali Messaoudi, Daniele Nocera, Arnaldo Peritore, Giuseppe Emmanuello, Luigi Rinzivillo, Vincenzo Tilaro e Nunzio Caci. Domiciliari per Maria Grillo e Salvatore Morello. Nel corso degli interrogatori, diversi hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. C'è però chi ha voluto chiarire la propria posizione. L'attività investigativa è stata capillare, con una rete di intercettazioni che ha permesso ai carabinieri e ai pm della Dda di risalire a ciò che pare ci fosse dietro all'affare della droga. Il collaboratore di giustizia Calogero Orazio Peritore ha fornito elementi agli inquirenti. Peraltro, è stato accertato che i contatti venivano tenuti pure in carcere, sfruttando telefoni fatti entrare nelle strutture penitenziarie. In settimana, gli interrogatori preventivi hanno riguardato altre due posizioni, quelle di Sergio Messana e Osvaldo Bocchieri, accusati di aver fornito almeno un'arma all'avvocato Ferrara. Entrambi sono attualmente a piede libero. Tra i legali di difesa, gli avvocati Flavio Sinatra, Filippo Spina, Davide Limoncello, Carmelo Tuccio, Cristina Alfieri, Salvo Macrì, Salvatore Vitale, Giuseppe Cascino, Giovanni Restivo e Domenico Trinceri.