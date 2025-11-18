Blitz "The Wall", Emmanuello lascia il carcere: concessi i domiciliari

Le indagini, per ventiquattro coinvolti, compreso lo stesso Emmanuello, sono state chiuse a fine ottobre, in attesa di nuove determinazioni dei pm della Dda di Caltanissetta

Gela. E' tra i coinvolti nell'inchiesta antimafia “The Wall”, che ha permesso agli investigatori di tracciare le presunte rotte criminali del traffico di sostanze stupefacenti. Per Giuseppe Emmanuello, che era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, il gip del tribunale di Caltanissetta ha disposto gli arresti domiciliari. Sarà monitorato con il braccialetto elettronico. E' stata accolta l'istanza avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Salvo Macrì. In sede di riesame, così come per altri indagati, per Emmanuello è venuta meno la contestazione mafiosa, aspetto che la difesa ha messo in luce nel richiedere una misura diversa dal carcere. Le indagini, per ventiquattro coinvolti, compreso lo stesso Emmanuello, sono state chiuse a fine ottobre, in attesa di nuove determinazioni dei pm della Dda di Caltanissetta. In larga parte, gli indagati sono sottoposti a custodia cautelare in carcere.