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Blitz in 4 Paesi europei contro l’immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni

BOLOGNA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità Inglesi all'esecuzione di ordinanze di misur...

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2026 09:00
Blitz in 4 Paesi europei contro l’immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni -
Italia
Italpress
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BOLOGNA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità Inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria.

A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e quattro perquisizioni delegate. L'indagine, supportata da Europol, ha documentato l'esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo.

- foto tratta da video Polizia di Stato -

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 23 settembre 2026

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