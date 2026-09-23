Blitz in 4 Paesi europei contro l’immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni
BOLOGNA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità Inglesi all'esecuzione di ordinanze di misur...
BOLOGNA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità Inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria.
A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e quattro perquisizioni delegate. L'indagine, supportata da Europol, ha documentato l'esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo.
- foto tratta da video Polizia di Stato -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
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Verificato il: 23 settembre 2026