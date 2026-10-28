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Blitz contro la ‘Ndrangheta nel Cosentino, 41 arresti

COSENZA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Cosenza stanno dando esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli...

A cura di Redazione Redazione
28 ottobre 2026 10:30
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Blitz contro la ‘Ndrangheta nel Cosentino, 41 arresti -
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COSENZA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Cosenza stanno dando esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo e finalità mafiose, nonchè patto elettorale politico mafioso.

- foto ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 28 ottobre 2026

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