Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico a Palermo, 50 misure cautelari

PALERMO (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura - Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all'esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di cinquanta persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti.

- foto: screenshot da video ufficio stampa Polizia di Stato -

(ITALPRESS).