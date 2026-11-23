Blitz antiusura della Dia nel foggiano, 22 arresti e sequestri per 3 milioni
BARI (ITALPRESS) - Vasta operazione antiusura della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, nella provincia di Foggia. I provvedimenti riguardano 22...
BARI (ITALPRESS) - Vasta operazione antiusura della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, nella provincia di Foggia. I provvedimenti riguardano 22 misure di custodia cautelare - 14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari - e il sequestro di beni per un valore superiore ai 3 milioni di euro. Destinatari delle misure sono soggetti appartenenti e contigui alla cosiddetta "Società Foggiana", ritenuti responsabili, a vario titolo, di usura ed estorsione continuata, aggravate dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore agricolo della zona.
Le indagini della Dda barese, avviate nel 2020 e sviluppate dagli investigatori della Dia di Foggia, hanno consentito di documentare prestiti con tassi usurari che arrivavano a superare il 2.000%. Sul campo 60 operatori della Dia, affiancati da reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnati in perquisizioni e sequestri nei confronti di tutti gli indagati.
- Foto: da video Dia -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/blitz-antiusura-della-dia-nel-foggiano-22-arresti-e-sequestri-per-3-milioni/
Verificato il: 23 novembre 2026