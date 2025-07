Biviere, verifiche sui campioni di suolo per la caratterizzazione ambientale

Il dipartimento regionale ha pubblicato gli atti per affidare il servizio di campionamento e analisi dei “top soil”

Gela. Accertamenti che dovrebbero dare maggiori ragguagli sulle condizioni ambientali di alcuni quadranti dell'area della Riserva Biviere. Sono stati disposti dalla Regione, per il tramite del dipartimento acqua e rifiuti. E' stato avviato l'iter per affidare gli interventi finalizzati a prelevare oltre duecento campioni di suolo, nelle aree individuate per compiere verifiche. La zona del Biviere è stata inserita, come abbiamo più volte riportato, tra i siti orfani, ai quali il governo nazionale destina fondi specifici per interventi di bonifica e messa in sicurezza. Gli operatori e il riferimento locale, Emilio Giudice, da anni insistono sulla necessità di un piano generale per i quadranti interni della Riserva, soprattutto per quello che in passato venne usato per smaltire idrocarburi. Le verifiche sono finalizzate pure a questi riscontri. Nel tempo, non sono mancate scelte in senso contrario, a livello ministeriale, arrivando fino all'archiviazione di diversi iter. Il dipartimento regionale ha pubblicato gli atti per affidare il servizio di campionamento e analisi dei “top soil”. Attività che rientra nel più generale piano di caratterizzazione ambientale della Riserva e nello specifico nelle indagini integrative, per le quali, pochi giorni addietro, proprio gli uffici regionali hanno chiuso favorevolmente le procedura Via.