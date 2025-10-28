Biviere, indagini tecniche sui suoli: affidate attività, "individuare aree a sospetta contaminazione"

Il dipartimento acqua e rifiuti ha affidato le attività di “campionamento e analisi dei top soil”, approvando il relativo contratto

Gela. I ritardi accumulati nel tempo sono stati significativi, denunciati dai responsabili locali della Riserva Biviere, gestita da Lipu. Negli ultimi mesi, gli uffici regionali stanno cercando di colmare i vuoti rispetto alle attività finalizzate alla messa in sicurezza e all'eventuale successiva bonifica dell'area protetta. A settembre, sono partiti i primi rilievi disposti dagli uffici palermitani e autorizzati, con ordinanza, anche dal sindaco Terenziano Di Stefano, che ha dato l'assenso per l'accesso nelle zone private che ancora insistono nel quadrante della Riserva. Il dipartimento acqua e rifiuti, adesso, ha affidato le attività di “campionamento e analisi dei top soil”, approvando il relativo contratto. Sono state assegnate a una ditta specializzata, della provincia di Agrigento. C'è infatti l'esigenza di “una rapida individuazione delle aree a sospetta contaminazione e della conseguente esclusione delle altre per le quali non verrà confermato il superamento delle Csc”, si legge nel provvedimento. Sono fasi del piano di caratterizzazione ambientale e nello specifico delle indagini integrative, per le quali proprio gli uffici regionali hanno chiuso favorevolmente la procedura Vinca. La Riserva Biviere, a livello ministeriale, è stata ricompresa tra i siti orfani, per i quali sono previsti stanziamenti consistenti finalizzati agli interventi di messa in sicurezza e bonifica (circa venticinque milioni di euro). Da anni, gli operatori e il referente locale Emilio Giudice segnalano aree interne che in passato furono utilizzate come zone di smaltimento di rifiuti pericolosi e di idrocarburi, oltre alla pesante incidenza dei roghi, anche di scarti della produzione agricola.