276 fenicotteri rosa censiti durante l'Eurobirdwatch della LIPU, con 65 specie osservate nella riserva.

Gela - Un esercito rosa sulle acque del Biviere di Gela. Sono 276 i fenicotteri censiti durante l'Eurobirdwatch: un numero record per la riserva.

A pochi metri, le serre. Un'immagine che racconta il delicato rapporto tra la zona umida e un territorio fortemente antropizzato.

Il 3 e 4 ottobre, circa cinquanta persone - solo nella giornata di ieri - hanno raggiunto il Biviere per l'appuntamento europeo dedicato agli uccelli migratori, organizzato da BirdLife International e dalle sue organizzazioni partner.

Per tutta la mattinata, birdwatcher e fotografi naturalistici, vere sentinelle del territorio, hanno osservato e censito le specie presenti nel la riserva.

Un'iniziativa che punta anche ad avvicinare il pubblico alla natura e a far conoscere il valore delle aree umide lungo le rotte migratorie.

Tra i partecipanti, nessuno da Gela. Sono arrivati invece da Ragusa, Caltagirone, Niscemi, Vittoria e Caltanissetta.

E il censimento restituisce un quadro particolarmente ricco: 65 specie osservate per un totale di 1.621 individui.

Oltre ai fenicotteri, numerosi gli aironi, le spatole, i mignattai e le garzette.

Tra gli avvistamenti anche il raro airone schistaceo.

Numeri che confermano il valore del Biviere come area di sosta per gli uccelli migratori.

L'appuntamento è al prossimo Eurobirdwatch, con l'auspicio di vedere anche più gelesi.