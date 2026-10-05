Biviere di Gela, è record di fenicotteri rosa all'Eurbirdwatch 2026
276 fenicotteri rosa censiti durante l'Eurobirdwatch della LIPU, con 65 specie osservate nella riserva.
Gela - Un esercito rosa sulle acque del Biviere di Gela. Sono 276 i fenicotteri censiti durante l'Eurobirdwatch: un numero record per la riserva.
A pochi metri, le serre. Un'immagine che racconta il delicato rapporto tra la zona umida e un territorio fortemente antropizzato.
Il 3 e 4 ottobre, circa cinquanta persone - solo nella giornata di ieri - hanno raggiunto il Biviere per l'appuntamento europeo dedicato agli uccelli migratori, organizzato da BirdLife International e dalle sue organizzazioni partner.
Per tutta la mattinata, birdwatcher e fotografi naturalistici, vere sentinelle del territorio, hanno osservato e censito le specie presenti nel la riserva.
Un'iniziativa che punta anche ad avvicinare il pubblico alla natura e a far conoscere il valore delle aree umide lungo le rotte migratorie.
Tra i partecipanti, nessuno da Gela. Sono arrivati invece da Ragusa, Caltagirone, Niscemi, Vittoria e Caltanissetta.
E il censimento restituisce un quadro particolarmente ricco: 65 specie osservate per un totale di 1.621 individui.
Oltre ai fenicotteri, numerosi gli aironi, le spatole, i mignattai e le garzette.
Tra gli avvistamenti anche il raro airone schistaceo.
Numeri che confermano il valore del Biviere come area di sosta per gli uccelli migratori.
L'appuntamento è al prossimo Eurobirdwatch, con l'auspicio di vedere anche più gelesi.