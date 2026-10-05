Quotidiano di Gela

Biviere di Gela, è record di fenicotteri rosa all'Eurbirdwatch 2026

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 05 ottobre 2026 18:09
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05 ott 2026 • 276 fenicotteri rosa censiti durante l'Eurobirdwatch della LIPU, con 65 specie osservate nella riserva.

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