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Biviere di Gela, è record di fenicotteri rosa all'Eurbirdwatch 2026
Vincenzo Di Dio
05 ottobre 2026 18:09
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05 ott 2026 • 276 fenicotteri rosa censiti durante l'Eurobirdwatch della LIPU, con 65 specie osservate nella riserva.
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#Gela
#Attualità