Bisce all’ingresso della Mattei-Gori, tra verde incolto e degrado

Aree incolte, vegetazione non curata e marciapiedi sporchi fanno da cornice a una situazione che, secondo le segnalazioni delle famiglie , favorisce anche la presenza di zanzare, ragni, scarafaggi e topi.

Gela. Bisce avvistate nell’area esterna del plesso Mattei-Gori dell' I.C Gela Butera. La presenza dei rettili, documentata anche da alcune fotografie scattate dai genitori, riporta l’attenzione sulle condizioni di incuria degli spazi che circondano l’istituto.

Aree incolte, vegetazione non curata e marciapiedi sporchi fanno da cornice a una situazione che, secondo le segnalazioni delle famiglie , favorisce anche la presenza di zanzare, ragni, scarafaggi e topi. Un quadro di degrado che preoccupa soprattutto perché si tratta degli spazi immediatamente vicini a una scuola, frequentati quotidianamente da studenti, famiglie e personale. La richiesta è quella di un intervento di pulizia, diserbo e manutenzione del verde, per restituire decoro all’area e prevenire la presenza di animali e insetti indesiderati.