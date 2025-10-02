Bioraffineria, Rizzi lascia il sito locale: l'ha guidato per tre anni

In questi anni, è stato interfaccia con le istituzioni locali, partendo dall'amministrazione comunale, con la quale Eni ha ancora tanti capitoli aperti, al di là di "Macchitella Lab"

Gela. Prese il posto, ufficialmente tre anni fa, dell'uscente Francesco Franchi. L'attuale presidente di bioraffineria Eni Walter Rizzi lascia l'incarico nel sito gelese. Questa mattina, ha partecipato all'inaugurazione di "Macchitella Lab", progetto che ha condotto alla totale riqualificazione dell'ex casa albergo della multinazionale. L'addio al sito locale è stato riferito nel corso di un dibattito tenuto, invece, al liceo classico "Eschilo". Rizzi è stato alla giuda della bioraffineria nella fase di concretizzazione del progetto per il biojet e mentre la multinazionale ha puntato su "Argo-Cassiopea" e sul gas, attraverso l'avvio della produzione. In questi anni, è stato interfaccia con le istituzioni locali, partendo dall'amministrazione comunale, con la quale Eni ha ancora tanti capitoli aperti, al di là di "Macchitella Lab".

In foto Walter Rizzi