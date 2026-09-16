Bioraffineria Eni, iniziati gli interventi nella fase di fermata tecnica

E' stata anticipata proprio per l'esigenza di affrontare alcune verifiche nel ciclo produttivo

Gela. Una fermata tecnica nel sistema della bioraffineria di contrada Piana del Signore ha fatto partire interventi che sono in corso, già in queste settimane. Il periodo di fermata, programmato inizialmente per ottobre, è stato anticipato proprio per l'esigenza di affrontare alcune verifiche nel ciclo produttivo. La bioraffineria, riconvertita in seguito all'accordo siglato ormai dodici anni fa, ha completato un ciclo di investimenti, compreso quello per i carburanti destinati all'aviazione. E' invece in essere l'iter autorizzativo per un impianto di rigenerazione delle terre esauste (indicate come terre di bleaching), che fanno parte della filiera produttiva della bioraffineria, volte ad alimentare il sistema ecofining. La fase di fermata dovrebbe concentrare una mole maggiore di lavoro per l'indotto del sito industriale. Lo stesso l'indotto continua a essere monitorato dalle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di prevenire crisi che nel recente passato hanno portato non solo alla perdita di posti di lavoro ma pure alla conclusione dell'esperienza di società non più in grado di sostenere la scarsità di commesse.