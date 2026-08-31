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Bimba morta in piscina a Palermo, l’autopsia conferma l’annegamento

Eseguita l'autopsia sul corpo della bimba di due anni e mezzo, morta in piscina a Villagrazia, quartiere di Palermo, nella serata di giovedì scorso

A cura di Redazione Redazione
31 agosto 2026 21:00
Bimba morta in piscina a Palermo, l’autopsia conferma l’annegamento -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Eseguita l’autopsia sul corpo della bimba di due anni e mezzo, morta in piscina a Villagrazia, quartiere di Palermo, nella serata di giovedì scorso. Dall’esame sarebbe emerso che la causa decesso è l’annegamento. Infatti, sarebbe stata trovata acqua nei polmoni della piccola.

L’esame autoptico è stato eseguito al Policlinico di Palermo dal medico legale Manfredi Rubino e dall’anatomo patologo Antonino Giulio Giannone. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 31 agosto 2026

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