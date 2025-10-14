Bilancio votato in giunta, maggioranza con il sindaco: Pd, "continueremo a dare nostro contributo"

La maggioranza fa quadrato

Gela. Il sì in giunta al bilancio stabilmente riequilibrato rinsalda in maniera evidente la maggioranza del sindaco Di Stefano, che fa quadrato intorno a lui e alla sua giunta. I dem lo fanno capire chiaramente. “Il Partito Democratico esprime vivo apprezzamento e soddisfazione per l'approvazione in giunta del bilancio riequilibrato, primo passo fondamentale per il risanamento finanziario del Comune e per uscire dal dissesto finanziario. Ciò è dovuto al lavoro tenace e proficuo portato avanti incessantemente dall'amministrazione comunale, con in testa il sindaco che regge anche la delega al bilancio, dai consiglieri comunali e dalle forze politiche di maggioranza, che hanno da sempre sostenuto con impegno e generosità tutti gli atti politici e amministrativi a riguardo. Dopo il passaggio in consiglio comunale, il bilancio riequilibrato andrà al Ministero degli Interni per l'approvazione finale. Il Partito Democratico nei passaggi locali e ministeriali darà il suo fattivo contributo”, fanno sapere dalla segreteria cittadina.

In foto il sindaco insieme agli assessori dem Di Cristina e Fava