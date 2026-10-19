Bilancio, ultime verifiche: entro domani l'invio dei dati al ministero, poi parola alla Cosfel

Questa mattina, Di Stefano ha svolto ulteriori verifiche con i tecnici del settore finanziario dell'ente. Tutto è finalizzato all'invio dei dati, previsto entro e non oltre domani

Gela. Da almeno una settimana, ormai, gran parte dell'attività degli uffici comunali è concentrata quasi esclusivamente intorno agli ultimi dati da trasmettere al ministero dell'interno per completare la fase istruttoria del bilancio stabilmente riequilibrato. Il termine ultimo dettato dal sindaco Terenziano Di Stefano, che segue tutto l'iter avendo la delega al bilancio, è quello di domani. Ci sono stati contatti con i referenti ministeriali. Proprio entro domani, gli uffici del settore finanziario dovranno trasmettere dati e atti richiesti dal ministero. In questo modo, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali potrà inserire la trattazione dello strumento finanziario del Comune nella seduta di ottobre, evitando ulteriori tempi lunghi. Il bilancio stabilmente riequilibrato, necessario nelle procedure per arrivare a superare la condizione di dissesto del municipio, fu approvato dal consiglio comunale a dicembre dello scorso anno e poi subito inviato agli uffici ministeriali. Da allora, a Roma è partita una disamina molto complessa, intervallata da richieste di integrazioni. La Cosfel, allo stato, non si è ancora espressa neanche sulla richiesta di deroga per assunzioni di dirigenti nei settori comunali, altro nodo delicato per un Comune in deficit pure in termini di dipendenti. Questa mattina, Di Stefano ha svolto ulteriori verifiche con i tecnici del settore finanziario dell'ente. Tutto è finalizzato all'invio dei dati, previsto entro e non oltre domani.