Bilancio, ultimati adempimenti tecnici: in giornata dati trasmessi al ministero per la decisione

Da mesi, sindaco e amministrazione attendono un pronunciamento

Gela. È stata conclusa in giornata, con la trasmissione di tutti dati al ministero, l'ultima attività tecnica, in municipio, sul bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo una nota pervenuta da Roma, circa dati da elaborare e inviare per lo strumento finanziario, aveva fissato proprio il termine odierno, per fare in modo che il bilancio venga trattato dalla Commissione per la stabilità degli enti locali nella seduta di ottobre. Gli adempimenti sono stati completati in tempo. Pure in giornata, il sindaco, che ha la delega al bilancio, ha seguito passo dopo passo la trasmissione di atti e dati richiesti dal ministero dell'interno, che attraverso Cosfel ha l'ultima parola sugli strumenti finanziari dei Comuni in dissesto. Da mesi, sindaco e amministrazione attendono un pronunciamento. Il bilancio fu approvato dall'assisise civica a dicembre dello scorso anno. Ottenere il sì ministeriale metterebbe un'importante pietra nella costruzione del percorso di superamento del dissesto municipale, che Di Stefano e la sua amministrazione vorrebbero ultimare nell'arco del triennio dall'insediamento. Sarà la Cosfel a decidere.