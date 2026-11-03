Lo sblocco Bilancio, ufficiale il sì della Cosfel: punto di svolta nella strada per superare il dissesto

Entro fine anno sarà fondamentale l'approvazione dei rendiconto e del bilancio 2026-2028

Gela. Ci sono voluti mesi, come abbiamo riferito, prima che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali si pronunciasse sul bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Gela. La settimana scorsa, come abbiamo riportato, c'è stato l'assenso ministeriale, non ancora ufficiale. Oggi, a Palazzo di Città, è giunta invece la decisione. Lo strumento finanziario, fondamentale per superare il dissesto dell'ente nel triennio, ha ottenuto il via libera definitivo dalla Cosfel. L'ultima accelerazione è stata decisiva, con i dati finali trasmessi dal municipio agli uffici romani e la valutazione della Cosfel nella seduta di ottobre. Il sì al bilancio sblocca capitoli di spesa che a oggi l'attuale amministrazione, che ha ereditato il dissesto, non ha mai potuto avere a disposizione. Il sindaco Terenziano Di Stefano, fin dall'inizio, mantenendo la delega al bilancio, ha coordinato tutte le attività puntando sul superamento del dissesto non nel quinquennio ma nei tre anni dall'insediamento. Entro fine anno sarà fondamentale l'approvazione dei rendiconto e del bilancio 2026-2028. Il passaggio ministeriale è comunque essenziale e il sì della Cosfel va a ribadire l'esito favorevole del lavoro tecnico condotto in municipio insieme al settore finanziario e ai consulenti. Il sindaco, proprio ieri, ha confermato che la sua squadra di governo locale non muterà dato che l'esigenza primaria, entro fine anno, rimane quella di chiudere il ciclo di tutti gli atti finanziari, verso il superamento del dissesto che ancora oggi pone vincoli assai stringenti.