"Bilancio traguardo importante", Giudice: "Ora consiglio comunale dimostri senso di responsabilità"

Gela. Questa mattina, durante la seduta della giunta comunale che ha varato il bilancio stabilmente riequilibrato, era presente, insieme al sindaco e agli assessori. Anche per il presidente del consiglio comunale Paola Giudice l'avallo allo strumento finanziario è un momento amministrativo molto importante. “Desidero esprimere il mio apprezzamento e le più sentite congratulazioni al sindaco, all’amministrazione comunale e agli uffici competenti, per l’importante traguardo raggiunto con l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro della nostra città, frutto di un lavoro complesso, di una visione politica chiara e di un forte senso di responsabilità istituzionale”, spiega. Sa bene che la parola finale spetta proprio al civico consesso. “Il consiglio comunale che ho l’onore di guidare sarà ora chiamato a svolgere, con senso di responsabilità e attenzione, il proprio importantissimo ruolo istituzionale, deliberare su un atto che segna una tappa decisiva nel percorso di riequilibrio e rilancio della città”, conclude. E' un altro segnale dalla maggioranza e dalle forze che sostengono la giunta del sindaco Di Stefano.

In foto il presidente del consiglio comunale Paola Giudice