Bilancio stabilmente riequilibrato verso il voto in giunta, "abbiamo concluso e ci sono tutti i dati finali"

Gela. Un percorso non esente da ostacoli e rallentamenti, in alcuni frangenti anche preoccupanti, ha accompagnato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Lo strumento finanziario, essenziale nella procedura di superamento del dissesto, inizia a vedere la luce. I primi giorni di ottobre dovrebbero essere quelli dell'arrivo degli atti sul tavolo della giunta, per l'approvazione. Ci sarà poi il passaggio in consiglio comunale e non sarà per nulla secondario il parere del collegio dei revisori. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha riunito i suoi assessori, in presenza del segretario generale Giovanni Curaba e del dirigente finanziario Maria Concetta Bonfirraro. “Abbiamo concluso, i dati definitivi sono stati trasmessi al consulente esterno – sottolinea il primo cittadino – lunedì, sarà inviata la cassa all'organismo straordinario di liquidazione, che condurrà le proprie attività. L'approvazione in giunta nei primi giorni di ottobre”. Il sindaco, che ha mantenuto la delega in materia, fin dall'inizio segue l'evoluzione dello strumento finanziario, per il quale è stato necessario un lavorio tecnico molto complesso, fatto principalmente di riaccertamenti e reimputazioni dei vari capitoli. I revisori, alcuni mesi fa, richiesero un ulteriore campionamento degli atti, per maggiori verifiche. Con uffici a scartamento ridotto, il dirigente del settore e il segretario generale hanno dovuto fare di necessità virtù, al fine di evitare slittamenti ulteriori che il sindaco ha voluto prevenire a qualsiasi costo. Proprio Di Stefano, con la delega al bilancio, come ha più volte sottolineato, ha “messo la faccia” alla voce bilancio e non ha mai fatto passi indietro. Per lui, si tratta di un obiettivo anche politico. Ragione che lo ha spinto a posticipare qualsiasi ragionamento strettamente di coalizione. Lo strumento finanziario, quindi, va verso il voto della giunta e poi sarà il turno dell'assise civica. Il sindaco, intanto, inizierà a prendere contatti con il ministero, al quale spettano un'altra parte significativa delle valutazioni e le prime “concessioni” in favore del Comune.