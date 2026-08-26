Bilancio stabilmente riequilibrato, silenzio ministeriale preoccupa: tempi lunghi per una decisione

Negli uffici romani, in sede Cosfel, non c'è ancora stato un pronunciamento neanche sulla richiesta di assunzioni, anzitutto dirigenziali, avanzata dall'ente comunale, vista la carenza quasi totale di personale nella burocrazia del municipio

Gela. Otto mesi senza un'indicazione ufficiale dalle stanze ministeriali, salvo alcune richieste di integrazione documentale di qualche tempo fa. Intorno al bilancio stabilmente riequilibrato, passo determinante nel percorso per superare il dissesto, è calato un silenzio che preoccupa l'amministrazione comunale e soprattutto il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega finanziaria e in prima persona si è occupato del non facile iter per arrivare alla definizione del bilancio e alla successiva approvazione da parte del consiglio comunale. Tutti gli atti vennero trasmessi al ministero subito dopo il sì dell'assise civica, che risale a dicembre dello scorso anno. Poi, più nulla. Negli uffici romani, in sede Cosfel, non c'è ancora stato un pronunciamento neanche sulla richiesta di assunzioni, anzitutto dirigenziali, avanzata dall'ente comunale, vista la carenza quasi totale di personale nella burocrazia del municipio. Nelle ultime settimane, il sindaco ha cercato di avere riscontri sulla tempistica per una decisione sullo strumento finanziario. A settembre, qualche indicazioni in più potrebbe arrivare da Roma. Il primo cittadino e i riferimenti parlamentari della sua amministrazione, nelle prossime settimane probabilmente cercheranno di intensificare i contatti con gli uffici romani. Non è da escludere una nuova richiesta di incontro da parte proprio di Di Stefano. Senza lo strumento finanziario tante voci di bilancio e le rispettive risorse rimangono bloccate.