Bilancio, sono i giorni decisivi: verifiche e riunioni con tecnici e assessori, atti verso la giunta

Domani, il sindaco si rapporterà ancora una volta con i tecnici e con gli assessori. Il sì della giunta sarà decisivo per consentire l'approdo dello strumento finanziario in consiglio

Gela. Sono i giorni del bilancio stabilmente riequilibrato. Già da questa mattina, pure in presenza dei revisori, a Palazzo di Città sono riprese le verifiche finali. Si tratta di un'attività che va avanti da mesi, coordinata dal sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia, dal dirigente del settore finanziario Mariella Bonfirraro e dal segretario generale Giovanni Curaba. Gli atti potrebbero arrivare in giunta, per l'approvazione, proprio in settimana. Giorni addietro, sono stati completati i passaggi necessari, dopo vari differimenti. Gli uffici hanno provveduto a trasmettere il saldo di cassa e quello dei residui attivi e passivi, destinati all'organismo indipendente di valutazione. Domani, il sindaco si rapporterà ancora una volta con i tecnici e con gli assessori. Il sì della giunta sarà decisivo per consentire l'approdo dello strumento finanziario in consiglio: l'assenso dell'assemblea cittadina è propedeutico alla trasmissione al ministero, che dovrà pronunciare l'ultima parola. Il bilancio stabilmente riequilibrato è un punto dirimente nel percorso di superamento del dissesto, che grava, non poco, sull'intero ente municipale, condizionando l'attività dei settori. Di Stefano mantiene i contatti con gli uffici dell'ente, con gli assessori, con la presidenza del consiglio, che si prepara all'attività d'aula, e con la sua maggioranza, che dovrà assicurare tutti i numeri per blindare lo strumento finanziario, alla luce principalmente del parere dei revisori.

In foto Di Stefano insieme ad assessori e al presidente del consiglio Giudice