"Bilancio solo grazie a governo e a nostro lavoro", Scuvera: "Chi ha causato dissesto oggi esulta"

Gela. Il centrodestra locale, in aula durante la discussione sul bilancio stabilmente riequilibrato, si è diviso, con posizioni differenti. I meloniani di Fratelli d'Italia hanno optato per l'astensione, a differenza di partiti come Forza Italia e Lega, invece collocati sotto l'insegna del si'. Il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera, in questa fase impegnato nell'attività finalizzata alla finanziaria regionale, sostiene in pieno la posizione del partito locale e rilancia, anche politicamente. "Ha fatto bene il sindaco Terenziano Di Stefano a ringraziare il governo regionale - spiega - se il bilancio stabilmente riequilibrato è stato approvato lo si deve alla norma sulle royalties, per risanare il disavanzo. È merito del governo Schifani e del lavoro che ho condotto io stesso, sulla base delle richieste giunte dall'amministrazione comunale, che propose un provvedimento per lo sblocco dei fondi royalties. Mi dispiace che le forze che sostengono Di Stefano non abbiano neanche citato il governo regionale. Voglio ricordare che l'emendamento allora presentato dal Pd, in commissione, fu bocciato. Il governo regionale, con il nostro lavoro, assunse l'iniziativa sulla norma. È giusto che il consigliere comunale Sara Cavallo, insieme al partito locale, abbia deciso per l'astensione. Abbiamo preso le distanze, in questo modo, da chi il dissesto, negli anni, ha contribuito a generarlo e oggi esulta. Noi non abbiamo mai governato la città ma abbiamo dato soluzioni concrete". Il deputato non pare temere frizioni interne irrisolvibili, tra le file del centrodestra cittadino. "Non c'è stata una riunione per un confronto prima della seduta sul bilancio - continua - può capitare che su temi così importanti possano esserci posizioni differenti. Forza Italia e Lega sono due partiti di governo e di centrodestra, non penso che potranno mai appoggiare l'azione amministrativa del sindaco Di Stefano, sostenuto da Pd e Movimento cinquestelle, che lo scorso anno votarono contro la legge finanziaria che conteneva anche la norma sulle royalties". Scuvera insiste sulla città e sugli scenari più o meno imminenti. "Servono servizi, compreso quello della refezione scolastica - aggiunge - fino a oggi, questa amministrazione ha governato con fondi della Regione, in più ambiti. Solo la scorsa settimana, sono stati autorizzati circa novecentomila euro, tra fondi per la raccolta differenziata e quelli per i Comuni in dissesto. Spero vengano destinati ai servizi per la città e non alle feste".