Bilancio riequilibrato, tutti gli atti varati dal consiglio trasmessi al ministero per la valutazione finale

Gela. Il voto favorevole di ieri al bilancio stabilmente riequilibrato ha avuto un seguito quasi immediato, come aveva anche preannunciato il sindaco Terenziano Di Stefano. Tutti gli atti e la delibera varati ieri sera dall'assise civica, al termine di una lunga seduta, oggi sono stati trasmessi al ministero dell'interno, che li valuterà nel loro complesso. Una verifica, dettata dal dissesto, che farà poi scaturire la decisione finale, determinante per andare avanti nel percorso di risanamento dei conti del municipio e avere, a tutti gli effetti, uno strumento finanziario, la cui tenuta verrà messa alla prova con i successivi rendiconti. Proprio Di Stefano non ha voluto prendere tempo e in giornata, attraverso gli uffici finanziari e il segretario generale Giovanni Curaba, si è provveduto all'invio. Lo stesso primo cittadino e il segretario avevano già avuto, qualche tempo fa, un confronto diretto con i riferimenti ministeriali che si occuperanno della valutazione finale. Come è stato ampiamente ricordato, un sì pure in ambito romano accenderebbe caselle importanti sul piano della spesa, per servizi, per il personale comunale e ancora per interventi in materia di scuole e strade, oltre all'obiettivo di migliorare la vivibilità. Sulla base della disciplina in materia, il vaglio ministeriale dovrebbe assorbire un termine di sessanta giorni. “Già dalla prossima settimana, però – precisa brevemente il sindaco – inizieremo a chiedere ragguagli e riscontri”.

In foto Di Stefano durante la seduta sul bilancio insieme agli assessori