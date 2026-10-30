Ministero Bilancio riequilibrato, trattato dalla Cosfel ministeriale: verso l'ok allo strumento finanziario

Si attende l'ufficialità da Roma

Gela. La commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ieri, ha valutato, tra gli altri, il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Gela. Erano in totale undici le ipotesi di bilancio sul tavolo della commissione ministeriale, che ha l'ultima parola sugli strumenti finanziari dei Comuni in dissesto. Da quello che filtra, seppur non ancora ufficialmente, pare prevalere un esito positivo per Palazzo di Città. Il bilancio stabilmente riequilibrato, dettato a seguito del dissesto, fu approvato dall'assisise civica a dicembre di un anno fa. Da allora, ci sono state interlocuzioni ufficiali con il ministero, dopo la trasmissione di tutti gli atti per il vaglio tecnico. Proprio di recente, gli uffici ministeriali, dopo un lungo silenzio, hanno ricevuto gli ultimi dati richiesti all'ente comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha coordinato tutta l'attività istruttoria, condotta insieme agli uffici finanziari del municipio. Si attende l'ufficialità da Roma. Se arrivasse il sì definitivo, per l'amministrazione comunale si aprirebbe uno scorcio fondamentale, con lo sblocco di capitoli di spesa, fino a oggi vincolati dai limiti imposti dal dissesto, e il passo consistente per superare, in un triennio, proprio il dissesto, dichiarato nei corso della precedente fase amministrativa.