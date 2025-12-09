Bilancio riequilibrato, il segretario generale Curaba: passo importante ma nuove sfide attendono l’Ente

Il segretario del Comune si racconta al Quotidiano. In meno di un anno si è arrivati all'ipotesi di bilancio. Ecco quali saranno i prossimi obiettivi dell'Ente.

Giovanni Curaba, agrigentino, di origini raffadalesi, si è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi "La Sapienza di Roma", con una tesi in Diritto costituzionale dal titolo "Il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione … e della sua revisione?". Già abilitato all’esercizio della professione di Avvocato, ha insegnato, per quasi 8 anni, “Diritto ed Economia”, in diversi Istituti Superiori del Libero Consorzio di Agrigento. Nel 2005, ha conseguito il "Diploma di specializzazione biennale post Laurea per le professioni legali" presso l’Università degli studi di Palermo, discutendo una tesi dal titolo “Il mobbing nella Pubblica Amministrazione”.

Segretario Generale al pari del fratello gemello, che presta servizio a Varese (unico e primo caso di gemelli Segretari Comunali in tutta Italia), il Dott. Curaba ha prestato servizio per quindici anni al Nord, dividendosi tra la Lombardia, il Veneto e la Liguria. Nel 2021, è stato il Segretario Generale più giovane della Lombardia ad essere iscritto alla Fascia professionale “A”.

Dal 18 Dicembre 2024 è titolare dell’Ufficio di Segreteria Generale di Gela, che con i suoi oltre 70000 abitanti è il settimo Comune più grande di tutta l’isola. Sempre a dicembre 2024, il Sindaco Terenziano di Stefano lo ha nominato Dirigente di diversi Settori: “Affari Generali”, “Affari Legali”, “Ambiente e Decoro Urbano”, “Personale”, “Patrimonio e Urbanistica”. Fin dal suo insediamento in Città, il Dott. Curaba ha preso a cuore le sorti della Comunità senza mai risparmiarsi. Ila 3 Dicembre 2025, proprio nel 350° giorno dal proprio insediamento, avvalendosi della preziosa collaborazione dei Dirigenti Arch. Collura (Lavori Pubblici- Governance PNRR) e delle Dott.sse Guzzardi (Servizi sociali) e Bonfirraro (Bilancio e Tributi) - ha creato le condizioni perché in Consiglio comunale fosse discussa l’Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato; di fatto, poi approvata con Deliberazione n. 145/2025 e già trasmessa al Ministero. Rispetto all’intensa esperienza istituzionale vissuta nel corso dell’ultima seduta consiliare, presieduta dall’Avv.ssa Paola Giudice, il Dott. Curaba ha dichiarato: “L’ipotesi di Bilancio stabilmente Riequilibrato è soltanto il primo importante traguardo raggiunto dall’Amministrazione di governo Di Stefano, ma nuove importanti sfide attendono l’Ente, nei prossimi mesi. Il risultato raggiunto il 3 Dicembre arriva dopo centinaia di ore di studio e decine di riunioni con gli Amministratori, i Dirigenti ed i Revisori dei conti, Dott. Italiano, Dott. Gennaro e Dott.ssa Apostolato, che con pazienza e grande professionalità hanno dato un contributo concreto ai fini del superamento di non poche criticità. L’impegno profuso da tutti - compresi i Consiglieri comunali ed i dipendenti è stato eccezionale. Nell’attesa dell’esito delle verifiche ministeriali sull’Ipotesi di Bilancio, l’Ufficio di staff del Segretario Generale - che conta due preziosissime risorse, Dott.ssa Giusy Baldacchino e Dott. Alessandro Tona - va avanti con una fittissima Agenda di impegni e progetti, attuativi del Principio di sussidiarietà orizzontale, avviati previo confronto e su proposta degli Assessori Caci e Franzone.

Ringrazio ancora il Sindaco Terenziano per avermi regalato un anno fa - individuandomi tra tanti colleghi - un’esperienza sicuramente impegnativa ma semplicemente straordinaria sia dal punto di vista della “crescita professionale”, stante la complessità delle problematiche, che sono stato chiamato ad istruire e risolvere, sia dal punto di vista delle “relazioni umane”: fin dal mio insediamento, ho ricevuto da tutti, Amministratori, Dirigenti e Personale quel calore umano, che è tipico della Nostra amata Sicilia.

In questi mesi, ho avuto l’onere e l’onore di dare “forma” alle idee e alle progettualità dell’Amministrazione di governo di Stefano. Ritengo che la strada intrapresa dall’Ente verso la propria rinascita istituzionale - rappresentata dallo spirito di squadra sia pure nel rispetto dei ruoli tra Amministratori e Uffici - sia quella giusta”.