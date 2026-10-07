Bilancio riequilibrato, dopo mesi una nota dal ministero: ultimi dati per chiudere l'istruttoria

Dovrebbero essere gli ultimi scampoli di un vaglio che si è prolungato nel tempo

Gela. Il destino del bilancio stabilmente riequilibrato corre, ormai da dicembre dello scorso anno, lungo la scia delle scelte che saranno formalizzate dal ministero dell'interno, competente sugli iter finanziari dei Comuni in dissesto. In giornata, dopo un lungo periodo di silenzio quasi totale, a Palazzo di Città è pervenuta una nota, dagli uffici romani, attraverso la quale i tecnici di Cosfel richiedono la trasmissione di ultimi dati, legati proprio allo strumento finanziario. Una nota nella quale viene precisato che sono finalizzati alla conclusione dell'istruttoria. Dovrebbero essere gli ultimi scampoli di un vaglio che si è prolungato nel tempo. Domattina, in Comune, il sindaco Terenziano Di Stefano, che segue personalmente la trafila dello strumento finanziario, mantenendo la delega al bilancio, avrà un confronto con i dirigenti municipali e con il gruppo che si è occupato degli adempimenti in materia. Si procederà, così, alla trasmissione di ciò che viene richiesto da Cosfel. Arrivare a una pronuncia sul bilancio può essere decisivo - a maggior ragione qualora dovesse pervenire una conclusione favorevole - nel percorso di superamento graduale della condizione di dissesto del municipio. E' un punto nevralgico nella programmazione impostata dall'amministrazione comunale, ancora oggi sotto il peso dei vincoli dettati proprio dal dissesto. A più riprese, sindaco e ammiistrazione hanno sollecitato gli uffici ministeriali per ottenere aggiornamenti.