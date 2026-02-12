Bilancio riequilibrato, completate verifiche sulle integrazioni: "Analisi condotta punto per punto"

Lo strumento finanziario è imprescindibile nel percorso di superamento del dissesto

Gela. Quella di questa mattina è stata una verifica “punto per punto”, condotta in municipio dal sindaco Terenziano Di Stefano, dai revisori e dai dirigenti, rispetto alle integrazioni richieste dal ministero nella disamina del bilancio stabilmente riequilibrato. Gli atti saranno inoltrati agli uffici romani entro la scadenza del 16 febbraio. Di fatto, quello odierno è stato l'ultimo approfondimento. “Abbiamo condotto una verifica punto per punto, seguendo la nota ministeriale – dice Di Stefano – spetterà poi al ministero definire la propria valutazione”. Il sì ministeriale chiuderebbe l'iter complessivo del bilancio stabilmente riequilibrato, approvato lo scorso dicembre dal consiglio comunale, con l'assenso dei revisori. Lo strumento finanziario è imprescindibile nel percorso di superamento del dissesto e se approvato garantirebbe lo sblocco di risorse finanziarie delle quali, a oggi, l'amministrazione Di Stefano non ha mai potuto disporre, proprio a causa dei vincoli dettati dal dissesto.