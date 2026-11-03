Il sì ministeriale Bilancio riequilibrato approvato, "Spazio civico": "Sindaco sta risanando i conti"

Per il gruppo di "Spazio civico", che vede tra i fondatori i civici del sindaco Terenziano Di Stefano, si tratta della dimostrazione di un lavoro tecnico condotto in maniera efficace

Gela. Il parere favorevole, adesso ufficiale, che dal ministero dell'interno è giunto al bilancio stabilmente riequilibrato del Comune, predisposto dall'amministrazione, apre una fase nuova che sul piano finanziario dovrà essere consolidata con l'approvazione, entro fine anno, di consuntivi e bilancio di previsione. Per il gruppo di "Spazio civico", che vede tra i fondatori i civici del sindaco Terenziano Di Stefano, si tratta della dimostrazione di un lavoro tecnico condotto in maniera efficace. "Spazio Civico esprime soddisfazione per il passo decisivo compiuto verso il superamento del dissesto finanziario del Comune di Gela e rivolge al sindaco Terenziano Di Stefano un convinto riconoscimento per la determinazione e il senso di responsabilità con cui ha affrontato questa sfida. Risanare i conti significa restituire alla città la possibilità di programmare, migliorare i servizi e dare risposte alle famiglie e alle imprese. Un obiettivo che ha richiesto impegno costante, scelte difficili e un lavoro amministrativo rigoroso. Da Spazio Civico, di cui il sindaco è espressione, arriva un sostegno pieno a questo percorso. Un ringraziamento va alla giunta, agli uffici comunali e a quanti hanno contribuito al lavoro di risanamento, senza dimenticare i cittadini che hanno sostenuto il peso di questa difficile fase. Adesso occorre trasformare questo passaggio in risultati visibili nella vita quotidiana dei gelesi. Continueremo a sostenere il sindaco con responsabilità e proposte concrete: rimettere in ordine i conti è la base per costruire una città più efficiente, più giusta e capace di guardare al futuro", riporta una nota.