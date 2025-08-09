Bilancio, riaccertamenti e nuova delibera: in municipio altro approfondimento voluto dal sindaco

Nonostante il pieno periodo estivo, in municipio il lavoro sta proseguendo e Di Stefano non può permettersi altri slittamenti

Gela. L'urgenza è riconosciuta da tutti gli esponenti di maggioranza e non solo. Il bilancio stabilmente riequilibrato non può tardare ancora. Il sindaco Di Stefano lo sa bene e continua a mantenere la delega in materia, così da monitorare l'evolversi della situazione. Settembre dovrà necessariamente essere il punto di svolta, per arrivare al parere dei revisori e alla trasmissione degli atti all'assise civica. Sotto dissesto, il bilancio è un aspetto cruciale, che verrà poi vagliato dal ministero. Lunedì, il sindaco condurrà una verifica insieme al segretario generale Curaba e al dirigente finanziario Bonfirraro. In queste settimane, i riaccertamenti hanno ancora una volta tenuto banco e si dovrà procedere con un'ulteriore delibera. Tutto ciò alla luce del nuovo campionamento richiesto dai revisori. “Se tutta l'attività prevista sarà stata effettivamente completata – spiega il sindaco – la nuova delibera potremmo approvarla tra fine agosto e i primi giorni di settembre”. Il percorso è stato molto difficile e continua a esserlo, non favorito da uffici a scartamento ridotto, quanto alla soglia di personale. Nonostante il pieno periodo estivo, in municipio il lavoro sta proseguendo e Di Stefano non può permettersi altri slittamenti.

In foto il sindaco Di Stefano insieme al segretario Curaba, al dirigente Bonfirraro e ai revosiri dei conti