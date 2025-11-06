"Bilancio passo importante, lavoro immane dell'amministrazione", Sammito: "Spazio civico? Potrei aderire"

Il rapporto politico tra Sammito e Di Stefano venne ufficializzato prima del ballottaggio del 2024. I loro percorsi si erano spesso incrociati

Gela. Fuori dai partiti, la dimensione civica, come abbiamo già riportato, sta man mano conducendo in direzione di una strutturazione provinciale e non solo. “Spazio civico”, sostenuto tra gli altri dal sindaco Terenziano Di Stefano e dal gruppo di “Una Buona Idea”, la prossima settimana vedrà ufficialmente la luce. A livello cittadino, è un'esperienza che si coniuga però anche a quanto l'amministrazione comunale sta sviluppando. L'attenzione è massima, in questo fine anno, anzitutto per portare a casa il bilancio stabilmente riequilibrato. “Dall'esterno, non posso che complimentarmi – dice l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – questa amministrazione, con il dissesto e con le risorse ridotte al minimo, sta facendo un lavoro immane. Il bilancio, finalmente, è un passo avanti per la città e per la stabilità finanziaria dell'ente. Conosco bene le capacità del sindaco Di Stefano, della sua amministrazione e degli uffici comunali. Lo scorso anno ho deciso di sostenerlo, al ballottaggio, proprio perché sapevo che avrebbe messo il massimo impegno. Il bilancio sarà un risultato veramente importante”. Sammito, rimasto fuori dall'assise civica solo al fotofinish, si trovò a presiedere il consiglio nella fase probabilmente più difficile della storia locale recente, quella che sfociò nel dissesto, dopo una repentina crisi finanziaria. “Assicurare tutti i cantieri in corso e tanti interventi per il rilancio e la ripresa territoriale, non era facile, nell'arco di poco più di un anno – continua – l'amministrazione lo sta facendo e non mi pento affatto di aver dato il mio contributo. Ancora oggi, chi ha voluto supportare questo sindaco non rimpiange la decisione”. Il rapporto politico tra Sammito e Di Stefano venne ufficializzato prima del ballottaggio del 2024. I loro percorsi si erano spesso incrociati. L'ex presidente decise di affrancarsi dal centrodestra ufficiale e già al primo turno fu ispiratore di “Alleanza per Gela”, con Scerra candidato a sindaco. Poi, la svolta verso Di Stefano. Nell'area di centrodestra, Sammito ha sempre dichiarato, alla luce del sole, di rivedersi in Forza Italia ma nonostante la sua azione focalizzata intorno al partito, oggi è certo “di aver dato un contributo utile ma non apprezzato”. Allo stesso modo, non fa mistero di studiare con molta attenzione il fermento civico in atto. “Ho sostenuto due esperienze civiche negli anni scorsi e nel 2024 ho deciso di supportarne una terza, con “Alleanza per Gela” - conclude - “Spazio civico”? Penso possa diventare una realtà importante, aggregando movimenti ed esponenti che non si rivedono più nei partiti e in quegli schemi. Onestamente, non sono stato ancora invitato per la presentazione del 15 novembre. Se dovesse pervenirmi un invito, lo accoglierò con piacere e parteciperò. Penso che il civismo attuale possa dare un contributo concreto al territorio, riportando la gente vicino alla politica, per la comunità e per gli interessi collettivi. Non ci vedrei nulla di strano in una mia adesione a Spazio civico”. Non è la prima volta che ribadisce la sua vicinanza alla "causa" civica.

In foto Salvatore Sammito