Bilancio, parere favorevole dei revisori: strumento finanziario "blindato" va in consiglio

Gela. L'attesa è finita. In municipio è stato trasmesso il parere dei revisori al bilancio stabilmente riequilibrato. È favorevole. Un passaggio essenziale, questo, per accompagnare verso il voto dello strumento finanziario, previsto per mercoledì prossimo, in consiglio comunale. Di fatto, il parere favorevole blinda il bilancio e a maggior ragione dà la quasi certezza di un voto favorevole da parte anzitutto della maggioranza consiliare, ieri a confronto con il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme all'opposizione. Il primo cittadino aveva fatto trasparire un certo ottimismo, confermato dall'atto ufficiale. Ieri, la giunta ha definito le ultime integrazioni a un bilancio, strettamente tecnico, che poi sarà al vaglio ministeriale, in un tragitto tracciato da precisi oneri, quelli imposti dal dissesto municipale. Il bilancio è da tempo traguardo pure politico per la maggioranza che punta a portare il municipio fuori da dissesto, in tempi celeri.