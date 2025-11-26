Bilancio, parere dei revisori alle battute finali: amministrazione attende e poi la prova d'aula

Quello che nei mesi è stato strutturato dagli uffici finanziari del municipio è uno strumento strettamente tecnico, che non ha una base politica, a differenza di un bilancio di previsione

Gela. I momenti salienti per il bilancio stabilmente riequilibrato sembrano avvicinarsi a passi insistiti. Domani, il parere dei revisori dei conti potrebbe essere rilasciato e trasmesso dai tre professionisti, che in questi mesi si sono spesso interfacciati con il sindaco e con la burocrazia municipale, richiedendo integrazioni documentali e verifiche. Sembra trapelare, tra le file dell'amministrazione, un certo ottimismo circa il contenuto degli approfondimenti condotti dai revisori sullo strumento finanziario, essenziale non solo per la programmazione successiva ma principalmente per adempiere agli oneri stringenti imposti dal dissesto. Un eventuale parere favorevole agevolerebbe un rush finale più celere, in consiglio comunale. Quello che nei mesi è stato strutturato dagli uffici finanziari del municipio è uno strumento strettamente tecnico, che non ha una base politica, a differenza di un bilancio di previsione. Il sindaco Terenziano Di Stefano e i suoi assessori attendono di poter avere contezza dell'analisi condotta dai revisori. Allo stesso modo, l'assise civica, presieduta dalla pentastellata Paola Giudice, inizierà a predisporre le attività propedeutiche al dibattito d'aula che, salvo mutamenti inattesi, verrà fissato per i primi giorni di dicembre, così da chiudere l'anno con lo strumento finanziario, ormai traguardo pure politico per l'amministrazione del “modello Gela”.