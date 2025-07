Bilancio, nuova verifica in giunta: adottato il piano triennale delle opere pubbliche

Il piano triennale, insieme al programma triennale degli acquisti di beni e servizi e degli elenchi annuali, assicura all'ente la piena copertura per tutti i progetti dei programmi di finanziamento sui quali punta ancora una volta l'amministrazione

Gela. La discussione è stata ampia e il traguardo non cambia, l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, essenziale nel percorso per superare il dissesto. Questa mattina, il sindaco Di Stefano, in municipio, ha riunito la sua giunta e al confronto hanno preso parte il dirigente del settore finanziario Bonfirraro e il segretario generale Curaba. La trasmissione degli atti ai revisori, che hanno richiesto nelle scorse settimane di effetture un campionamento ulteriore, è stata avviata. Il sindaco vorrebbe avere tutti i pareri necessari, soprattutto quello fondamentale degli stessi revisori, entro le prossime settimane, così da portare in consiglio comunale il bilancio, non oltre settembre. Il percorso sta risentendo di diversi slittamenti e la ristrettezza di risorse umane negli uffici non consente troppe opzioni. I nuovi revisori stanno sottoponendo alle verifiche gli atti richiesti, che pervengono dai settori. Questo potrebbe essere l'ultimo scoglio prima di arrivare in aula. Per il sindaco e per la sua maggioranza, il bilancio, che sarà poi sottoposto al vaglio ministeriale, vista la condizione di dissesto dell'ente, è un punto anche politico da raggiungere. L'impegno non è solo sul dissesto ma inoltre nella prospettiva di una riduzione dell'entità dei tributi. In giornata, proprio durante la riunione di giunta, è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche, definito dal settore lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio. Era atteso da tempo e pure negli uffici che se ne sono occupati il personale non abbonda di certo. Il piano triennale, insieme al programma triennale degli acquisti di beni e servizi e degli elenchi annuali, assicura all'ente la piena copertura per tutti i progetti dei programmi di finanziamento sui quali punta ancora una volta l'amministrazione, dall'Unione dei Comuni con la programmazione 2021-2027 e fino alle ulteriori finestre che dovessero aprirsi successivamente. Il piano triennale inoltre sarà utile per la predisposizione del Documento unico di programmazione. E' un passo mosso verso l'obiettivo irrinunciabile, il bilancio.