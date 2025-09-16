Bilancio, lungo confronto tra sindaco e burocrazia comunale: bozza definitiva a fine mese

Il varo dello strumento finanziario è la costante che il sindaco ha sempre posto nel confronto con tutti gli alleati

Gela. Una lunga riunione odierna, che ha visto impegnato il sindaco Di Stefano, con la burocrazia municipale e con chi sta seguendo il complesso percorso del bilancio stabilmente riequilibrato. La bozza definitiva sta per essere chiusa. “Mi verrà consegnata a fine mese”, precisa il primo cittadino. A conclusione del ciclo di riaccertamenti, successivo al campionamento richiesto dai revisori, lo strumento finanziario, decisivo nel percorso per superare il dissesto dell'ente comunale, pare ormai alle battute finali. Saranno poi necessari adempimenti procedurali, compresi quello in commissione bilancio e soprattutto la valutazione dei revisori finalizzata al parere che conterà e tanto sulle determinazioni dell'assise civica. La riunione indetta dal sindaco è arrivata al culmine di un periodo caratterizzato dall'attività interna degli uffici del settore finanziario, coordinati dal dirigente Maria Concetta Bonfirraro. Da mesi, Di Stefano sta cercando di stringere i tempi, così da arrivare al voto del consiglio comunale sullo strumento finanziario. Il bilancio approvato potrebbe aprire opzioni amministrative differenti, in una condizione dell'ente che continua a essere certamente difficile, pure per la limitata disponibilità di dipendenti, ridotti al lumicino. Il varo dello strumento finanziario è la costante che il sindaco ha sempre posto nel confronto con tutti gli alleati. Sembra che ottobre possa essere, dopo tanti slittamenti, il momento cruciale, almeno per quanto attiene agli equilibri del municipio e alla programmazione amministrativa.

In foto il sindaco Di Stefano durante un intervento in aula consiliare