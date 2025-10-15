Bilancio, la linea dell'amministrazione: "Avanzo per un piano di manutenzione delle strade"

Le prime scelte del sindaco e della sua amministrazione

Gela. Con il bilancio stabilmente riequilibrato, approvato in giunta, e nelle prossime settimane atteso in consiglio comunale per l'assenso decisivo, l'amministrazione comunale inizia a delineare una strategia più ampia per l'impiego pratico di risorse economiche, attivabili proprio a seguito dello strumento finanziario. Il sindaco Terenziano Di Stefano e i suoi assessori sembrano piuttosto risoluti nel voler concentrare buona parte dell'avanzo alle manutenzioni stradali. Gli interventi di questo tipo sono irrinunciabili, dato che la viabilità cittadina risente di strade in condizioni, spesso, fin troppo precarie. "Sarà uno dei punti principali del nostro atto di indirizzo, concentrato appunto sulla destinazione delle risorse dell'avanzo vincolato alle manutenzioni stradali - spiega il primo cittadino - ovviamente, si tratta di risorse vincolate e noi vogliamo predisporre interventi in un'ottica di risanamento ambientale". I lavori lungo le strade saranno prioritari, non appena il consiglio comunale potrà decidere sul bilancio stabilmente riequilibrato. Inoltre, con lo "sblocca royalties" che comunque ha permesso una deroga solo provvisoria alla destinazione dei fondi versati dalle corporation estrattive impegnate sul territorio, servirà avere certezze effettive sugli stanziamenti che dovrebbero pervenire in municipio dalle attività in mare del progetto "Argo-Cassiopea". Abbiamo riferito dei contatti che l'assessore regionale Francesco Colianni ha avuto a livello ministeriale per cercare soluzioni e destinare somme consistenti ai comuni lungo le cui aree a mare si concentra l'attività di Enimed. La vicenda dovrebbe andare verso una soluzione, non oltre fine anno. Il sindaco vuole una programmazione a largo raggio e le royalties, nel rispetto della normativa, sono punti di partenza da non sottovalutare.