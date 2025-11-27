Bilancio in consiglio il 3 dicembre: il presidente Giudice ha convocato la seduta

"Un passaggio storico, che segna un momento cruciale per il futuro della nostra città. Massima attenzione e massima responsabilità”, ha scritto il presidente Giudice

Gela. Come abbiamo riferito, in municipio sono giorni completamente concentrati sul bilancio stabilmente riequilibrato. In serata, il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato maggioranza e opposizione consiliare, per un confronto sui temi dello strumento finanziario, essenziale nel percorso di superamento del dissesto. Tutti i “colori” rappresentati in aula sono stati invitati a mettere da parte la collocazione politica, per dare un contributo concreto e votare uno strumento obbligato e successivamente da sottoporre al vaglio ministeriale. Dopo la riunione, il presidente del civico consesso Paola Giudice ha ufficializzato la data della convocazione d'aula, proprio con il bilancio all'ordine del giorno. Mercoledì 3 dicembre, è la data fissata mentre domani sarà ufficiale il parere dei revisori dei conti, intorno al quale prevale un certo ottimismo da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco, che ha la delega in materia e gli oneri politici più pesanti, in un cammino che non è stato per nulla semplice, oggetto di diversi slittamenti e di richieste di integrazioni documentali, formalizzate dai revisori. Giudice ha affidato alla sua pagina social l'invito istituzionale all'intera assise civica. “Un passaggio storico, che segna un momento cruciale per il futuro della nostra città. Massima attenzione e massima responsabilità”, ha scritto il presidente che ha finalizzato la convocazione, con il pieno assenso del segretario generale Giovanni Curaba, a sua volta impegnato nelle attività tecniche propedeutiche, insieme agli uffici finanziari del municipio e al dirigente del settore Maria Concetta Bonfirraro.

In foto Giudice e Curaba