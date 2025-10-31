Bilancio Ghelas approvato, Ugl: "Segnale positivo, rilancio anche grazie ai lavoratori"

L'Ugl sull'approvazione del bilancio Ghelas

Gela. L'approvazione del bilancio della Ghelas multiservizi, società in house del Comune di Gela, viene vista, dai sindacalisti Ugl, come una ripartenza importante. Il sindacato segue con costanza l'evolversi della situazione aziendale. “L'amministratore sta lavorando bene per far quadrare i conti, nonostante le enormi difficoltà. Sembra che ci siano buoni propositi per fare ripartire l'azienda a pieno regime – dice il segretario Ugl terziario Patrizia Abbenanti – naturalmente, se l'azienda funziona non è solo merito dell'amministratore ma soprattutto dei dipendenti. Nonostante le difficili sfide affrontate nel corso dell'anno, l'obiettivo è di rafforzare e migliorare l'efficienza operativa, valorizzando le risorse interne e ribadendo la volontà di affrontare con determinazione le nuove fasi di sviluppo”. “Il bilancio chiuso in positivo, seppur di poco, è un segnale incoraggiante per Ghelas – sottolinea il segretario confederale Ugl Andrea Alario – la società può avere un futuro certo e più garanzie finanziarie. Questo deve servire anzitutto per assicurare la stabilità economica e lavorativa dei dipendenti. Il merito va a tutti, non solo al management. Progressivamente, si procede in una direzione di discontinuità rispetto al passato”.