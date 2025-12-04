"Bilancio frutto di grande lavoro", Giudice: "Alcuni consiglieri hanno dato priorità agli input di partito"

La maggioranza ribadisce l'importanza del lavoro condotto dal sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. All'indomani dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, la maggioranza ribadisce l'importanza del lavoro condotto dal sindaco Terenziano Di Stefano, dagli uffici e dalla burocrazia municipale, in attesa del giudizio ministeriale. Sono i civici di "Una Buona Idea", con il gruppo consiliare, a ritornare sul punto. "È una tappa importante. È stata votata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Un percorso che rende omaggio al grande impegno portato avanti dal sindaco e da tutti gli uffici del Comune. Un immenso lavoro che ha trovato il voto favorevole anche delle opposizioni", spiega il capogruppo Giovanni Giudice. Chiaramente, le divisioni del centrodestra non sono passate inosservate. "Naturalmente, restiamo fortemente dubbiosi rispetto alle dichiarazioni di qualche consigliere che non dà precedenza all'interesse della città al cospetto degli input di partito. Non riusciamo a capire come non si riesca a guardare oltre il proprio naso. Chiara e netta è la rottura del fronte dell'opposizione - aggiunge Giudice - e non possiamo che ringraziare quei consiglieri che hanno avuto il coraggio di votare, spinti dalla volontà di fare uscire la città dalle paludi del dissesto".