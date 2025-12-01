Bilancio, emendamento FI: "Indicare riferimento alla delibera sulle integrazioni"

Il consigliere Antonino Biundo e il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta ritengono che il testo del bilancio destinato all'aula vada integrato con il riferimento all'atto di giunta approvato giovedì scorso

Gela. Una proposta di emendamento al bilancio stabilmente riequilibrato. Il gruppo consiliare di Forza Italia, con il vicepresidente del civico consesso Antonio Biundo, ha finalizzato il deposito in attesa della seduta di mercoledì. Lo stesso Biundo e il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta ritengono che il testo del bilancio destinato all'aula vada integrato con il riferimento all'atto di giunta approvato giovedì scorso, che ha permesso a sindaco e assessori di adottare le integrazioni richieste dai revisori. "Questa integrazione si rende necessaria e doverosa per garantire la piena legittimità dell’atto che sarà successivamente sottoposto al vaglio del ministero dell’interno. L’esplicito riferimento alla deliberazione di giunta, infatti, consente di ricostruire correttamente l’iter procedimentale. Il nostro emendamento non modifica i contenuti finanziari della proposta, ma rafforza la correttezza formale dell’atto e tutela l’ente da possibili contestazioni. È un contributo costruttivo, orientato esclusivamente a garantire trasparenza, rigore amministrativo e rispetto delle procedure", spiegano i due forzisti.