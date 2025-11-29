Bilancio e programmazione amministrativa, i civici: "Condivisione e trasparenza"

Hanno perso il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello ma non rinunciano agli obiettivi della programmazione amministrativa

Gela. I temi amministrativi più di quelli strettamente politici. I civici di "Una Buona Idea", gruppo di riferimento del sindaco Terenziano Di Stefano, hanno fatto nuovamente il punto, dopo l'incontro della scorsa settimana. Hanno perso il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello ma non rinunciano agli obiettivi della programmazione amministrativa. La riunione è stata fissata su iniziativa del segretario Rino Licata e del vice Nicola Rinzivillo. "La riunione è stata convocata per approfondire l’ipotesi di bilancio che sarà portata in aula il 3 dicembre. Durante il confronto sono state analizzate le principali criticità e le possibili ricadute sulle politiche comunali, con l’obiettivo di definire una posizione chiara e condivisa del gruppo. Nel corso dell’incontro è stata inoltre programmata una serie di iniziative pubbliche presso la sede di "Una Buona Idea" in vista del referendum sulla separazione delle carriere. Gli appuntamenti saranno occasione per garantire alla cittadinanza un’informazione completa e pluralista, grazie al coinvolgimento di esperti e rappresentanti istituzionali che illustreranno sia le ragioni del si sia quelle del no", si legge in una nota. "Il direttivo ribadisce il proprio impegno a favorire la trasparenza amministrativa, il confronto democratico e la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte fondamentali per il futuro della comunità", continuano i dirigenti civici. Hanno partecipato all’incontro il presidente Alfonso Peritore e i componenti del direttivo Giuseppe Scerra, Bruna Consoli, Carmelo Di Stefano, Debora Pistritto, Giovanni Scicolone, Dario Scollo Daniele Abela e Luigi Bronte.