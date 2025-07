Bilancio, domani vertice per gli ultimi atti: si deve chiudere prima possibile

Ulteriori rinvii non sembrano nelle corde del sindaco, che anzi avrebbe voluto avere ben prima l'ipotesi di bilancio

Gela. E' la fase probabilmente più importante per il bilancio stabilmente riequilibrato. In queste settimane, il lavoro nei settori comunali è andato avanti, coordinato dal dirigente Bonfirraro e con il monitoraggio del segretario generale Curaba. Il sindaco Di Stefano, ormai da tempo, intende chiudere il cerchio. Domani, è prevista una riunione tecnica, con i dirigenti che devono definire gli ultimi atti, ancora mancanti. Il primo cittadino ha continuato a mantenere le interlocuzioni con tutti i settori, al fine di arrivare al passo finale. Quello di domani dovrebbe essere il confronto che conclude un percorso, più lungo rispetto a ciò che era stato inizialmente ipotizzato. Il bilancio stabilmente riequilibrato è un punto decisivo per mantenere la rotta verso il superamento del dissesto e soprattutto per aprire la porta a nuove assunzioni in municipio e mettere mano alla riduzione dei tributi, altro obiettivo politico della maggioranza del primo cittadino. Ulteriori rinvii non sembrano nelle corde del sindaco, che anzi avrebbe voluto avere ben prima l'ipotesi di bilancio. Gli atti dovranno poi passare sui tavoli del collegio dei revisori, della commissione bilancio e ovviamente del civico consesso, con valutazioni che spetteranno anche al ministero, data la condizione di dissesto del Comune.