Bilancio, Di Stefano incontrerà tutti i consiglieri: confronto dopo la tappa ministeriale

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato, trasmesso, come abbiamo già riferito, al collegio dei revisori, è certamente il punto nodale di questo primo anno di governo della città. La prospettiva rimane quella del superamento del dissesto. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto seguire passo dopo passo tutto l'iter, mantenendo la delega in materia. Non sono mancati slittamenti e approfondimenti ulteriori, richiesti soprattutto dai revisori. Le prossime settimane saranno decisive, con il parere del collegio che salvo sorprese dovrebbe ripercorrere il tragitto di risanamento impostato dal primo cittadino, dalla sua amministrazione e dagli uffici del settore finanziario. Abbiamo anche riportato che il sindaco, la prossima settimana, sarà a Roma, per un incontro in sede ministeriale, finalizzato ad attivare prime "finestre", destinate alle assunzioni nell'ente, con priorità per i dirigenti, la cui assenza si fa sentire negli equilibri organizzativi del Comune. Chiaramente, l'attenzione rimane rivolta al passaggio finale, il voto del consiglio comunale che dovrà blindare lo strumento finanziario, per l'approvazione definitiva. Un passaggio che pare scontato ma che Di Stefano non sembra sottovalutare. Dopo la trasferta ministeriale, infatti, incontrerà tutti i consiglieri, indipendentemente dalla loro collocazione. Sarà un primo confronto tecnico, durante il quale gli esponenti di maggioranza e opposizione potranno prendere contezza di ciò che emergerà in sede romana e valutare i numeri del bilancio, da questa mattina trasmesso a tutti i consiglieri. Il faccia a faccia tra Di Stefano e l'assise civica sarà propedeutico alla successiva convocazione d'aula e non a caso il presidente dell'assemblea cittadina Paola Giudice ha indicato l'esigenza di una riunione aperta a tutti i consiglieri e non limitata ai soli capigruppo.

In foto il sindaco Di Stefano nel corso di una seduta di consiglio comunale